COPA, Speedo pakners para palakasin swimming

PATULOY ang kampay ng Congress of Philippine Aquatics, Inc. (COPA) sa adhikain na mas palawigin ang naabot ng programa para sa higit na pagpapatibay ng kaunlaran ng swimming sa grassroots level sa pakikipagtambalan sa Speedo.

Pormal na senelyuhan nina COPA president Batangas 1st District Congressman Eric Buhain at Speedo Philippines Vice President for Operation Manish Mahtani ang tambalan sa nilagdaang sponsorship deal nitong Huwebes sa Speedo outlet sa BGC High Street sa Taguig City.

“Malaking bagay ito, I’m sure ito’y umpisa lamang ng partnership. Lalong mabubuhay ang swimming lalo na sa mga probinsiya. Masayang-masaya kami at nagpapasalamat sa tiwala na ibinigay nila sa COPA,” sabi ni Buhain, isang Olympian at Philippine Sports Hall-of-Famer pagkatapos ng sponsorship signing sa Speedo outlet sa BGC High Street sa Taguig City.

Para kay Mahtani, naging madali para sa Speedo ang desisyon na makipagtambalan sa COPA para sa kapakanan ng mga batang swimmers.

’COPA as I see it has the most credible grassroots sports program. Speedo has been around for 34 years and we’re focusing also on grassroots development which is very similar with COPA’s advocacy,” said Mahtani.

Sinabi ng board member at treasurer ng COPA na si Chito Rivera na mula nang mabuo ang grupo nitong 2020 ay naorganisa at naitatag na sa may 70% ng regionalization program nito kung saan ang natitirang 30% na katumbas ng limang rehiyon (Rehiyon 2, 9, 4B, BARMM at CARAGA) ang kasalukuyang inaaayos na.

Para sa taong ito, inilunsad ng COPA ang programa nito sa mga probinsya sa pamamagitan ng mga serye ng torneo sa Region 10, habang ang lahat ay nasa kahandaan na para sa mga aktibidad sa Davao, Bacolod at Ormoc City sa Leyte sa susunod na buwan.

“Ang nasabing organized regions ay nagsagawa na ng kanilang 1st of the 4-leg swim series sa kani-kanilang rehiyon kasunod ng COPA order of events upang matiyak na ang lahat ng WA events ay masusunod. Mayroong 40 swim events kabilang ang 32 individual at 8 relay events sa WA order of events,” ani Rivera.

“Actually, tinutulungan na tayo ng Speedo ever since. Nag-start tayo sa regional event natin sa Lanao at tuloy-tuloy na tayo. Sa Manila, magsisimula tayo sa tournament natin via Golden Goggle series,” sabibpa ni Rivera.

Ang Golden Goggles Qualifying Swim Series Leg 1 and 2 ay nakatakda ngayong weekend (Marso 25-26) sa Teofilo Yldefonso Swimming Pool sa loob ng makasaysayang Rizal Memorial Sports Center. Nasa 390 swimmers, kabilang ang mga estudyante mula sa mga pampublikong paaralan (walang bayad) ang kumpirmadong lalahok sa torneo na sinusuportahan din ng Philippine Sports Commission (PSC) at MILO.

Idinagdag ni Rivera na ang lahat ng mga regional event ay magkakaroon ng sarili nitong Championships at ang mga nanalo ay kwalipikado para sa COPA National Championships sa Nobyembre.

Bilang bahagi ng adbokasiya nito, isusulong din ng COPA ang waterpolo, diving, open water at artistic swimming sa pamamagitan ng pagdaraos ng exhibition matches, habang ang BIFin swimming – isa pang medal rich sport na mayroong 24 na medalya sa darating na Cambodia SEA Games ay isasama rin sa COPA calendar.

Matatandaang noong nakaraang taon, ibinigay sa COPA sa pamamagitan ng memorandum of agreement (MOA) sa Philippine Finswimming Federation, Inc. ang pagdaraos ng national tryout at pagbuo ng 8-man PH team na isasabak sa 32nd SEA Games sa Cambodia ngayong Mayo .

Ang mga napili sa koponan ay sina Troy Castor, Kristoff Gonzales, Raymund Paloma at Renz Santos kasama sina coach Ramil Ilustre (lalaki), habang ang women’s squad na hinahawakan ni Caezar Alcantara ay binubuo nina Alexi Cabayaran, Janine Dela Paz, Raina Samantha Leyran at Ishaella Mae Villa. (Abante Sports)