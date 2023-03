Classic Cup aarangkada

SASALANG sa magkahiwalay na laban sina Patong Patong at Mommy Caring sa magaganap na stakes races ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Nakatakdang makipagtagisan ng bilis si Patong Patong sa 2023 Philracom Classic Cup Division II, habang sa Division III naman kakarera si Mommy Caring.

Parehong may distansiyang 1,800 metro ang dalawang nabanggit na karera na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang P750,000 guaranteed prize sa Division II, rerendahan ni jockey Jomer Estorque si Patong Patong na makakalaban sina BlackBurn, Fortissimo, La Vie D’Or, Magtotobetsky, Shining Vic at Work Bell.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P450,000, mapupunta sa second ang P150,000, habang P75,000, P37,500, P22,500 at P15,000 ang third hanggang sixth.

Para sa Division III na may garantisadong P500,000 premyo ay P300,000 naman ang susungkitin ng may-ari ng unang kabayong tatawid sa meta, P100,000 sa second, P50,000 sa third, P25,000 sa fourth, P15,000 sa fifth at P10,000 sa sixth. (Elech Dawa)