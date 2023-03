Bangkay bumulaga sa kalsada

Isang bangkay ng lalaki na pinaniniwalaang biktima ng salvage ang natagpuang nakabalandra sa kalsada sa bayan ng Tigbauan sa Iloilo nitong Huwebes.

May tama ng bala sa ulo at nakagapos ang mga kamay at paa ng biktima nang maispatan ito ng isang fish vendor na napadaan sa madamong bahagi ng kalsada sa Barangay Linibayan sa nasabing bayan bandang alas-sais nang umaga.

May hinala ang mga awtoridad na sa ibang lugar pinatay ang biktima dahil walang bakas ng dugo sa lugar na kinatagpuan dito.

Samantala, isang ID na nakapangalan sa isang Allen Sanchez ang nakuha sa bag ng biktima.

Patuloy ang imbestigasyon sa insidente.