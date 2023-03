Bamboo, KZ, Martin baka mag-bonding sa Tate

May concert USA concert tour ang ‘The Voice Kids’ coaches na sina Bamboo at KZ Tandingan mula April 14 hanggang May 6 at noong Thursday ay nagkaroon sila ng Zoom press conference.

Isa kami sa mga naimbitahan doon ng show promoter na si Enteng Perez na siyang nagha-handle ng April 22 show nila sa Fantasy Springs Resort and Casino, sa Palm Springs, California, at ng April 28 show nila sa Jefebet Event Center sa Las Vegas, Nevada.

Sa nasabing interbyu, nabanggit namin kina Bamboo at KZ na nasa Amerika rin sa April ang kasama nilang coach sa ‘The Voice Kids’ na si Martin Nievera.

Biniro namin sina Bamboo at KZ na baka naman may pa-suprise sa isa sa mga show nila at biglang mag-appear ang Concert King.

May ilang shows din kasi sa Amerika si Martin kaya baka nga imposibleng mangyari ‘yon, pero ang sabi ni Bamboo, they will ask their co-‘The Voice Kids’ jusge raw na i-treat sila ng dinner.

“We will ask him to buy as dinner,” pabirong sabi ni Bamboo.

Sabi naman ni KZ, kung magtutugma ang mga schedule nila, hindi naman imposible na i-treat sila ng kanyang ‘tatay’ dahil very generous ito.

“Hindi man po namin makasama si Sir Martin sa show, for sure po iti-treat niya kami kapag nagkita kami. Napaka-generous po ni Sir Martin,” tsika ni KZ.

Naku, ano nga kaya at sa Amerika pa magkaroon ng bonding ang coaches ng ‘The Voice Kids’ kapag nagkataon na pare-pareho silang pahinga sa kani-kanilang shows doon?

So nice! (Jun Lalin)