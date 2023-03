Apela sa Malacanang: Taripa sa e-motorcycle suspendihin

Kinalampag ng international think tank na Stratbase ADR Institute ang gobyerno na isama ang e-motorcycles sa suspensiyon ng taripa para sa mga electric vehicle dahil mas mura ang paggamit nito kumpara sa ibang moda ng transportasyon.

Ito’y makaraang ilabas ng Palasyo ang Executive Order No. 12 series of 2023 na naglalayong suspendihin ang import duty ng ilang uri ng e-vehicles sa unang limang taon.

Sa ilalim ng EO12, ang taripa ng EVs na noon ay nasa 5 porsiyento hanggang 30 porsiyento ay bumaba papunta sa 0 porsiyentong import duty.

Ayon sa presidente ng naturang institusyon na si Dindo Manhit, naniniwala ang Stratbase na magagampanan ng EO12 ang layunin nito kung maisasama ang mga two at three-wheeled e-vehicles katulad ng e-motorcycles.

“We believe the order would serve a better purpose if it were expanded to include two- and three-wheeled vehicles, including motorcycles, as well,” sabi ni Manhit sa isang pahayag sa kanilang Facebook page.

Sinabi ni Manhit na ang mga motorsiklo ang pinakamurang moda ng transportasyon upang makapunta ang mga Pilipino sa kani-kanilang mga trabaho sa gitna ng nagtataasang presyo ng petrolyo at pamasahe.

Sa datos ng LTO, mahigit 8 milyong units ng motorsiklo ang nakarehistro sa kanilang ahensiya noong 2021.

“Motorcycles are the most cost-effective way to reach a destination not just in urban but also in more remote areas. Motorcycles can reach nooks and crannies of barangays not covered by public transport routes,” dagdag pa niya.

Dito umano pumapasok ang gampanin ng gobyerno na palawigin ang isinabatas na EO12 nitong Enero at bigyan din ng insentibo ang e-motorcycles.

Bagaman ang e-motorcycles ay nakadepende sa renewable energy at napatunayang mas nakababawas sa carbon emissions, pinapatawan pa rin ang mga ito ng 30 porsyentong import duty.

“It is here where Malacañang can leverage its political capital from the landslide electoral mandate it obtained in last year’s election,” ani Manhit.

Idiniin pa niya na ang polisiya ay nakaangkla na sa layunin ng gobyerno na maging tagapagtaguyod ng kalikasan ngunit kailangan pa rin umano nitong repasuhin muli upang mas maraming Pilipino ang mahikayat na makiisa sa dahan-dahang transisyon papunta sa ‘sustainability.’

“Malacanang should take advantage of this chance to show true leadership – for the sake of this generation, and of succeeding ones,” dagdag ni Manhit.

Ayon sa datos ng WHO, 25 porsiyento ng Pilipinas ang nakalalanghap ng masamang hangin na may konsentrasyong PM2.5 na limang beses na mas mataas kaysa sa global recommendation ng organisasyon.

Ito ay dahil sa emission ng greenhouse gases na ang primaryang kontributor ay ang sektor ng transportasyon na nakapag-aambag ng mahigit 80 porsiyento ng kabuuang emission ng Pilipinas.