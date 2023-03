Alay kay Tinyente! Christian Standhardinger, Ginebra nakauna sa SMB

Mga laro Linggo: (Ynares-Antipolo)

MATINDING yakap ng pag-aalala ang ipinakita kay Barangay Ginebra captain Lewis Alfred “LA” Tenorio matapos bitbitin naman ni Christian Standhardinger ang Gin Kings sa 121-112 unang panalo sa best-of-five na semifinals ng 2023 PBA Governors Cup sa Ynares Center sa Antpolo City kahapon.

Niyakap ng kanyang kapwa manlalaro pati na rin mga opisyales ng karibal na San Miguel Beer ang tinaguriang ‘Iron Man’ ng PBA na si Tenorio matapos ang laro na pagpapakita ng pag-aalala sa Tinyente ng Barangay Ginebra kung saan isinama muna ito sa coaching staff ng Gin Kings.

Limang Gin Kings ang nagtala ng double figures sa pangunguna ni Standhardinger na nagbuhos ng 33 puntos, 10 rebounds, 5 assists at 1 steal habang si Brownlee ay may 24 puntos, 12 rebounds, 6 assists, 2 steals at 2 blocks.

Ang 33 puntos ay highest output ng Fil-German sa Ginebra at pumantay sa kanyang career-best.

Ito din ang 7th 30-point game sa PBA at highest output nito mula itala ang career-high 39 habang nasa NorthPort sa 102-94 pagktalo sa Alaska sa 2020 Philippine Cup Clark bubble.

Tumulong si Jamie Malonzo ng 27 puntos, 6 rebounds, 4 assists at 3 steals habang nagdagdag sina Jonathan Gray ng 12 puntos, 4 rebounds at 3 assists pati na rin si Scottie Thompson na nagtipon ng 15 puntos, 7 rebounds at 7 assists.

Huling nagtabla ang laban sa 95-all bago ibinuhos ng Gin Kings ang 7-0 bomba tampok ang isang tres ni Malonzo at back-to-back jumper ni Standhardinger upang kapitan ang 102-955 abante.

Itinala ng Gin Kings ang pinakamalaki nitong abante sa 20 puntos sa 3:44 minuto ng ikatlong yugto mula sa isang dunk ni Malonzo, 88-68. (Lito Oredo)