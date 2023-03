UP Diliman prof nasungkit American geography award

Tatak UP! ‘Yan ang ipinamalas ng University of the Philippines Diliman (UPD) professor na si Kristian Karlo Saguin kaya naman ‘di kataka-takang napasama siya sa mga recipient ng Outstanding Scholarly Work in Geography award mula sa American Association of Geographers (AAG).

Layunin ng award na ito na kilalanin ang mga indibidwal na nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa pag-abante ng siyensya at ang sining ng heograpiya.

Isa sa mga ambag ni Saguin ay ang kanyang likhang “Urban Ecologies on the Edge: Making Manila’s Resource Frontier” na nakasentro sa Manila at Laguna Lake.

Samantala, nakatakda namang gaganapin sa ika-26 ng March sa US ang naturang awarding celebration. (Moises Caleon)