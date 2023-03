Tagay sa inuman hinahatid ng laruang sasakyan

Viral sa TikTok ang video na ibinahagi ng user na si D’Angelo Besin Cagay (@danteangelo13) sa kanyang account kung saan makikita ang tila life hack na ginawa ng kanilang tropa habang nag-iinuman.

Mapapanood sa video ang isang dilaw na laruang truck na kanilang pinaglalagyan ng dalawang baso na ginagamit pang-shot. Kinokontrol ito papunta sa tanggero at tila dine-deliver sa mga susunod na iinom.

Humakot ito ng halos 1.3 milyong views at daan-daang libong likes mula sa madlang pipol.

Para kay @matiktok0311, ani, “Asan ang tagay? Otw na pre.”

“Driving under the influence of alcohol hahahahahaaha,” sabi ni @user3500056678701.

“Pano pag nalasing nag cocontrol?” kwelang tanong ni @jamesrosas1234.

“Uy super innovative naman nyan HAHAHHAHA,” ani pa ng isa.

Talaga namang basta Pinoy, ‘di mauubusan ng kalokohan este maaaring pagkatuwaan! (Moises Caleon)