Shot puno pa more! 102-anyos lola tuloy ang tagay

Walang edad-edad sa walwalan, gaya na lamang ng lola na ito na go na go sa pag-shot!

Ibinahagi ito ni Kurt (@kurtneyluvv) sa kanyang TikTok account kung saan makikita ang kanyang 102-anyos na great grandma na tumatagay ng alak.

Mapapanood sa video ang naturang lola na talaga namang malakas pa ang pangangatawan. Nilinaw din ng uploader na kalahating alak at kalahating tubig umano ang iniinom nito.

Lumubo sa halos milyon-milyong views at libo-libong reactions ang natanggap nito.

Ilan sa mga comment ng madlang pipol:

Para kay @mamamoblue_021, ani, “You are too blessed for having your lola, up until now.”

Baka xylo tambayan ni lola nung dalaga pa siya,” kwelang hirit ni @lowkeyobssesedsabebeko.

“More Birthday’s to come pa sayo lola God Bless You,” bati naman ni @thegreatcatholic.

Tila may realization naman si @leamarcariaga, aniya, “Sabi ko na, nakakahaba ng buhay yong empi e.”

Talaga namang kabibiliban mo ang lola na ito! (Moises Caleon)