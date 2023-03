SEAG Torch Relay idaraos sa Tagaytay

IDARAOS ang Philippine leg na torch relay bilang parte ng 32nd edisyonnng Southeast Asian Games na gaganapin sa Cambodia sa darating na Lunes sa Tagaytay City.

Inihayag ni Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino na nagsimula na ang tradisyunal na torch relay nitong Martes sa World Heritage Site Angkor Wat sa Siem Reap na may 45 araw na lamang na nalalabi bago ang pagdaraos ng SEA Games Opening Ceremony sa Mayo 5.

Gaganapin ang torch relay sa Tagaytay City BMX and Skatepark malapit sa City Hall simula alas-7 ng umaga kasama ni Tolentino ang mga opisyales ng national Olympic body at Cambodia ambassador sa Pilipinas na si Phan Peuv.

“The POC welcomes the Philippine leg of the torch relay, a solemn ceremony that formally signals Cambodia’s first-time hosting of the SEA Games,” wika ni Tolentino.

Kabilang rin sa naturang event ang mga kinatawan ng embassy mula sa mga miyembrong bansa ng SEA Games, national athletes, para athletes at mga mag-aaral ng Tagaytay City.

Nagsimulang lisanin ng torch relay ang Cambodia nitong Miyerkoles patungong Vietnam bago lumipat sa Pilipinas, habang nakatakdang tumuloy ito sa Brunei, Indonesia, Timor Leste, Malaysia, Singapore, Thailand, Myanmar at Laos bago bumalik sa Cambodia sa Abril 27.

Inaasahang magpapadala ang Pilipinas ng 11,453 atleta at opisyales na may maraming bilang na isasabak na 800 mula sa 608 events sa 38 sports na Cambodia Games na nakatakdang magtapos sa Mayo 16.

Gaganapin rin ang pormal na sendoff ceremony para sa Team Philippines sa Abril 15 sa Philippine International Convention Center. (Gerard Arce)