Romualdez bumigay sa Con-Ass ni Robin

Isiniwalat ni Leyte Rep. Richard Gomez nitong Huwebes na nakumbinse niya si Speaker Martin Romualdez na suportahan ang Constitutional Assembly (Con-Ass) bilang paraan ng pagsusog sa 1987 Constitution.

Matatandaang Constitutional Convention (Con-Con) ang inaprobahan ng Kamara, taliwas sa isinusulong ni Senador Robin Padilla sa Senado na Con-Ass.

“When we report to our Speaker, he said yes,” wika ni Gomez sa press briefing ng Partido Demokratiko Pilipino-Lakas ng Bayan (PDP-Laban).

“The Speaker said that if the Senate will come out with a version of the Con-ass then we will go for it,” dagdag ng kongresista.

Dahil dito, sinabi ni Padilla na hindi na siya magpapatawag pa ng isang hearing sa Senate committee on constitutional amendments, bagkus ay gagawa na ng committee report.

“Hindi ko na itutuloy ‘yong isang hearing ko sa ConCon, Gagawan ko na ng committee report ‘yong ConAss. Iiksi na po ang proseso,” ani Padilla sa natu­rang press conference.