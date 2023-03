Proteksyunan ang kalusugan at kapakanan ng bawat Pilipino laban sa mga banta sa buhay

Bilang Chair ng Senate Committee on Health, nababahala po tayo sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection at Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) sa bansa. Ayon sa huling ulat ng Department of Health, may 1,454 na bagong kaso ng HIV na naitala ngayong Enero lang ng kasalukuyang taon.

Ngunit ang mas nakakabahala, 86 sa mga kasong ito ay mga adolescents at bata. Pito sa mga ito, batang hindi tataas sa sampung taong gulang ang apektado.

Kailangan nating bigyan ng atensyon ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Kahit na may sapat na pondo tayo upang magbigay ng kaalaman at labanan ang pagkalat ng HIV at AIDS, kailangan natin ng mas mahusay na interventions at mas maayos na implementasyon ng Philippine HIV and AIDS Policy Act.

Kaya naman, bilang chair ng Senate Health Committee at ex-officio member ng Philippine National AIDS Council, umaapela ako sa mga kinauukulan na magkaroon tayo ng mas pinalakas na istratehiya laban sa ganitong sakit. Paigtingin natin ang information drive upang mabigyan ng sapat na kaalaman ang ordinaryong Pilipino, lalo na ang kabataan, kung paano maiiwasan ang ganitong banta sa kanilang buhay.

May alokasyon na PhP1.433 bilyon sa ating national budget ngayong taon para labanan ang HIV/AIDS at iba pang sexually transmitted infections (STIs). Naglaan din ng PhP52 milyon para sa Philippine National AIDS Council. Sa tulong ng pondong ito, naniniwala ako na hindi imposible ang pagkakaroon ng mas maayos na interventions upang masolusyonan ang nakakabahalang pagtaas ng mga kaso ng HIV/AIDS sa bansa. Gawin natin ang ating makakaya upang hindi na maapektuhan ng mga sakit na ito ang mas marami pang Pilipino, lalo na ang mga kabataan.

Sa kadahilanang ito kaya patuloy rin ako sa pagsusulong sa pagtatayo ng specialty centers sa iba’t ibang parte ng bansa na malaki rin ang maaaring maitulong sa ating laban kontra sa malulubhang sakit tulad ng HIV/AIDS. Maaaring magbigay ng suporta ang naturang mga center pagdating sa testing, counseling, at treatment ng mga Pilipinong apektado. Ang pagpaparami at pagpapaganda sa specialty centers sa iba’t ibang sulok ng bansa ay isa sa mga prayoridad ng kasalukuyang administrasyon na aking lubos na sinusuportahan.

Samantala, makaaasa naman kayo na nariyan ang mga Malasakit Centers at Super Health Centers upang magbigay ng tulong sa mga kababayan nating may sakit. Aalalay ang mga Malasakit Center para sa pagpapaospital at pagpapagamot nila. Ang Super Health Centers naman kapag nai-turnover na ng DOH sa mga LGUs ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng mga serbisyo gaya ng mga laboratory at diagnostic tests, basic medical and surgical procedures, at iba pa.

Patuloy ako sa pagsuporta sa operasyon ng Malasakit Centers at Super Health Centers sa iba’t ibang parte ng bansa dahil napakaimportante na ilapit sa tao ang serbisyo medikal na kailangan nila laban sa anumang banta sa kanilang kalusugan.

Ngayong linggo, binisita ko ang Malasakit Center sa Rogaciano M. Mercado Memorial Hospital sa Sta. Maria, Bulacan. Masaya tayong malaman na marami na rin sa ating mga kababayan ang nakinabang sa serbisyo ng naturang Malasakit Center. Namahagi rin ako at ang aking team ng tulong sa mga pasyente doon at sa mga mahihirap nating kababayan sa nasabing bayan.

Nitong nakaraang linggo, naimbitahan din ako sa groundbreaking ng Super Health Center sa Mawab, Davao de Oro. Sa aking pagbisita, namahagi rin tayo ng suporta sa mga mahihirap nating kababayan sa naturang bayan.

Kasunod nito, tumungo ako sa Davao City kung saan dinaluhan ko ang ribbon-cutting ceremony para sa water system at road concreting project sa Barangay San Isidro, Bunawan District. Sinuportahan natin ang pagpopondo para sa implementasyon ng mga proyektong ito bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance. Namahagi rin ako ng tulong sa mga kapwa ko Davaoeño na apektado ng pagbaha sa siyudad.

Nagpaabot din ako ng pagbati at pasasalamat sa mga taga-Vintar, Ilocos Norte dahil matagumpay nilang naisagawa ang groundbreaking para sa itatayong Super Health Center doon. Patuloy tayong nagbibigay ng papuri at suporta sa mga inisyatiba ng DOH at mga lokal na pamahalaan, kasama ang mga kapwa naming mambabatas sa Kongreso at Senado, sa ating pangkalahatang layunin na mabigyan ng mas ligtas at komportableng buhay ang kanilang nasasakupan.

Namahagi rin ng tulong ang aking opisina sa mga nasunugan sa Lapu-Lapu City at Cebu City; sa Puerto Prinsesa City sa Palawan; at sa Samal Island sa Davao del Norte. Tumulong din tayo sa mga pamilyang naapektuhan ng baha sa Salcedo, Eastern Samar.

Maliban diyan, nagpadala rin tayo ng tulong sa mga mahihirap nating kababayan sa Concepcion, San Manuel, at Ramos sa Tarlac; at sa Candaba, Pampanga nitong nakaraang mga araw.

Asahan po ninyo na sa abot ng aming makakaya ay hindi tayo magsasawang maghatid ng tulong sa mga kababayan nating pinakanangangailangan, lalo na ang mga mahihirap, ‘yung mga hopeless at helpless.

Patuloy rin tayo sa pagsusulong ng mga polisiya at mga inisyatiba na mas maglalapit ng gobyerno sa mga tao at mas magpapaganda sa ating healthcare system nang sa gayon ay mapakinabangan ang mga serbisyo nito ng mas marami pang Pilipino, lalo na ang may mga karamdaman na nangangailangan ng ating tulong at atensyon.