POGO ban kulang suporta sa Senado

Bigong makakuha ng sapat na lagda ng mga senador na miyembro ng Senate ways and means committee ang committee report na nagrerekomenda sa ganap na pagpapahinto ng operas­yon ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) sa bansa.

Sa kasalukuyan, pito pa lamang ang pumirma sa report kabilang na sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senadora Grace Poe, Senador Ronald Bato dela Rosa, Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III at Senadora Risa Hontiveros.

Ang mga nagsabi naman na hindi pa sila pumipirma ay sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Imee Marcos.

Sabi ni Estrada, hindi pa nakakarating sa kanya ang committee report at nais muna niya itong mabasa.

Samantala, si Senador Joseph Victor Ejercito naman ay nais gawin sa loob ng dalawa o hanggang 3 taon ang pagtigil sa operas­yon ng POGO sa bansa.

“No [ did not sign]. I wanted a 2 to 3-year phaseout period, so, as not to affect international business’ perception. I am not pro-POGO, but I am concerned of the repercussions of cancelling the industry which also Congress made legal,” sabi ni Ejercito.

Sa huling araw ng ses­yon noong Miyerkoles, inilahad ni Senador Sherwin Gatchalian ang Chairman’s report kung saan inirerekomenda ang tuluyang pagpapasara at pagban ng mga POGO sa bansa dahil mas mabigat ang perwisyong dulot nito kung ikukumpara sa naibibigay na benepisyo. (Dindo Matining)