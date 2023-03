Pinakamabigat na labanos naani sa Japan

Opisyal na nasungkit ng isang kompanya sa Japan ang titulo para sa pinakamabigat na labanos na naani sa buong mundo.

Ito ay ang Manda Fermentation Co., isang health product company. Kamakailan lang ay kinumpirma ng Guinness World Records ang kanilang official record para sa “world’s heaviest radish.”

May bigat ito ng halos 45.865 kg (101 lbs) na kung ikukumpara ay kasing bigat na ng baby hippo. Kaya naman matagumpay nitong nahigitan ang dating may hawak ng record na 33kg na mula rin sa Japan.

Bukod dito, nangailangan pa umano ng halos apat na katao para lang bunutin ito sa ilalim ng lupa.

Ani ng Manda Fermentation Co., “We’ve put a lot into this project, and never have we thought long and hard about radish as we did during this record attempt. I think we’ve shown our skill in growing vegetables as well as our Manda Koso products. We hope to use our technology and technique to contribute to the health and wellness of people and our mother earth.” (Moises Caleon)