Niretokeng AFP fixed-term pirma na lang ni Marcos

Niratipikahan ng Senado at Kamara ang panukala upang maamiyendahan ang batas sa fixed-term ng mga piling opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Base sa napagkasunduang bersyon ng panukalang batas, itinakda sa 57 ang edad para sa pagretiro ng mga opisyal ng military at enlisted personnel. Mananatili ang tatlong taon na maximum tour of duty para sa AFP Chief of Staff na itinakda sa ilalim ng Republic Act 11709, mali­ban kung aalisin siya sa puwesto ng pangulo nang mas maaga.

Ang mga commanding general ng tatlong pangunahing serbisyo – Philippine Army, Philippine Air Force at Phi­lippine Navy – at ang superintendent ng Philippine Military Academy (PMA) ay magreretiro matapos makumpleto ang kanilang dalawang taon na maximum tour of duty maliban na lang kung paiiksiin ito ng pangulo.

Si Senador Jinggoy Estrada, chairman ng Senate committee on national defense ang nagsulong sa Senado para maamiyendahan ang RA 11709 o ang Act Strengthening Professio­nalism in the AFP,

Ang House Bill 6517 ay niratipikahan naman ng Kamara sa pamamagitan ng voice voting sa sesyon ng plenaryo bago nag-adjourn para sa Easter break.

Ang kopya ng panukala ay ipadadala sa Malacañang para sa pirma ng pangulo upang ito ay maging batas. (Dindo Matining/Billy Begas)