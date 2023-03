Natuto na ng leksiyon! Ja Morant balik-aksiyon matapos ang gun scandal

SINALUBONG ng standing ovation at nakakabinging cheers si Ja Morant sa unang laro para sa Memphis nitong Miyerkoles – matapos bunuin ang eight-game ban dahil sa gun scandal sa isang nightclub sa Denver kaagahan ng buwan.

Umalingawngaw ang unang cheers paglabas niya mula locker room sa pregame warmups.

Hindi nag-start si Morant, pagtayo mula sa bench 3 minutes pa sa fourth quarter para lumapit sa scorers’ table ay hiyawan na ang fans sa FedEx Forum.

Tumagal ng 24 minutes si Morant, nagsumite ng 17 points mula 5 of 13 shooting, may 4 rebounds at 5 assists sa 130-125 win ng Grizzlies.

Pagpag-kalawang daw muna si Morant sa first two games, ayon kay coach Taylor Jenkins.

Tumapos ng season-high 37 points, 10 rebounds si Jarren Jackson sa Memphis. May 20 markers si Desmond Bane at 14 kay Tyus Jones, namigay ng tig-7 assists ang dalawa.

Kinapos ang 32 points ni Jalen Green at 31 ni Kenyon Martin sa Rockets. (Vladi Eduarte)