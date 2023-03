Mhicaela Belen, Lady Bulldogs ibabalik gutom sa paghambalos

Teams W L

La Salle 7 0

NU 5 2

UST 5 2

Adamson 4 2

FEU 3 3

Ateneo 2 5

UP 1 5

UE 0 7

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

Second Round Eliminations

9:00am — Ateneo vs UE

12:00nn — UST vs Adamson

2:00pm – – FEU vs UP

4:00pm — DLSU vs NU

NAWALAN ng pangil ang defending champions National University (NU) Lady Bulldogs matapos mawalis ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) first round eliminations.

Natikman ng Lady Bulldogs ang masaklap na 25-10, 25-15, 25-21 kabiguan nitong Miyerkoles.

“Siguro sa aming mga player, ‘yung hunger namin sa paglalaro, medyo nawala po,” wika ni reigning Rookie/MVP Mhicaela Belen sa nakuhang pagkatalo sa DLSU.

Tanging siya lamang ang nakakuha ng double-digits na 12 points mula sa 11 atake. “Makikita po sa La Salle na gusto nila makuha ‘yung game, point by point, kumpara sa amin.”

Maagang ipinadama ng Lady Spikers ang kanilang bagsik sa pangunguna ni super-rookie Angel Canino na tumapos ng 14 puntos mula sa 11 atake, katuwang sina Fifi Sharma (12pts) at Jolina Dela Cruz (11pts).

“La Salle deserved na kanila ‘yung game na ‘to. They’re very prepared talaga. ‘Yung hustle, eagerness, complete talaga sila,” wika ni National University coach Karl Dimaculangan.

Matatandaang ipinakita rin ng Adamson Lady Falcons na kaya nitong makipagsabayan sa Lady Bulldogs nang dalhin nila ito sa fifth set, habang inilantad ng University of Santo Tomas Golden (UST) Golden Tigresses ang kahinaan ng NU nang ibigay ang unang pagkatalo ngaying season.

“Shaky ‘yung galaw namin, may mga times na ‘di namin alam sa players kung makakapag-perform ba sila or what,” paliwanag ni Belen. “Balik kami sa self namin, kung ano iyung ultimate goal namin this season. Para mabalik’ yung hunger namin sa paglalaro.” (Gerard Arce)