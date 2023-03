Magdyowa himas-rehas sa droga

Swak sa kulungan ang isang mag-asawa nang mapagkamalan nilang mga adik sa ilegal na droga ang mga pulis na nakaiskor sa kanila ng shabu sa buy-bust operation sa Navotas City noong Miyerkoles nang gabi.

Kinilala ni Station Drug Enfrocement Unit (SDEU) officer-in-charge P/Captain Luis C. Rufo ang mga nadakip na sina Jacky Palileo at Polybert Chome, kapwa 40-anyos at residente ng Barangay NBBS, Dagat-Dagatan ng nasabing siyudad.

Ayon kay Rufo, kasama sa listahan ng mga tinutugis nilang tulak ng shabu sa lugar ang mag-asawa. Dinakma ang mga ito matapos abutin ang P500 mula sa dalawang pulis na umiskor sa kanila ng shabu sa Halaan St. Dagat-Dagatan, Barangay NBBS, Navotas City bandang alas-8:55 nang gabi.

Nakuha sa babae ang 10 gramo ng shabu at tatlong gramo naman sa lalaki na abot sa P88,400 ang street value.

Kakasuhan ang mga suspek ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Orly Barcala)