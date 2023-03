‘Love team’ nina Elijah at Kokoy hindi pa tapos

Hindi pa tapos ang ‘Gameboys’ series ng EliKoy ‘love team’ nina Elijah Canlas at Kokoy de Santos!

Ito ang tiniyak sa amin ni Elijah nang magkatsikahan kami last week sa special preview ng Summer Metro Manila Film Festival movie entry nila ni Romnick Sarmenta na ‘About Us But Not About Us’.

Tinanong ko nga ang boyfriend ni Miles Ocampo kung ending na ba talaga ng ‘Gameboys’?

“Ako, I’m hoping. I’m hoping na magkaroon pa po. Feeling ko hindi pa tapos ang kuwento. At saka ang alam ko may plans. Maybe a couple of years from now. Kasi nang marinig ko ang concept, eh, baka nga kailangan naming tumanda ng konti,” sey ni Elijah.

So, excited din ba sila ni Kokoy?

“Opo. Kung ayaw rin naming mag-end ang ‘Gameboys’? Gusto lang po namin na maganda ang ending. Kasi medyo bitin po ang ending no’ng season two. Ang ending kasi no’n, eh, naghiwalay sila. Nag-New York si Gabrielle at ako naman naiwan ako. Nag-Bukidnon ako.

“Excited kami kung saan papunta ‘yon. Hindi pa tapos ‘yung love story nila. Sana happy ending,” dialogue pa ng ka-’love team’ ni Kokoy.

Sana nga raw ay mabilis na magawa na nila ang season three ng ‘Gameboys’.

Naku, tiyak na ikakatuwa ng mga EliKoy fan ang tsikahan naming ito ni Elijah.

And for sure, sa kakulitan ni Kokoy, tiyak na kikiligin din siya, huh! (Jun Lalin)