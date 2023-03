Konti na lang, natalo pa! Kai Sotto, Hiroshima kinapos sa Nagoya

KINULANG sa oras ang pagbabalik nina Kai Zachary Sotto at Hiroshima Dragonflies kontra Nagoya Diamond Dolphins, 88-90 sa Japan B.League nitong Miyerkoles ng gabi sa Dolphins Arena.

Unang nakabawi ang homegrown Filipino NBA aspirant mula sa isang mabagal na simula upang mag-ambag sa rally ng Dragonflies sa pag-iskor ng isang tres na nagbigay sa Hiroshima ng panandaliang 82-80 abante may dalawang minuto at 41 segundo ang natitira pagkatapos malubog ng 10 puntos sa unang minuto ng huling quarter.

Nagtapos si Sotto na may walong puntos sa 3-of-7 shooting, apat na boards, apat na assists, apat na blocks at isang steal sa loob ng 23 minuto bilang starter.

Gayunman, hindi nakataoat ni Sotto ang kapwa Pinoy na si Ray-Ray Parks, na hindi nakalaro para sa Dolphins.

Iniunat ng Nagoya ang kanilang winning streak sa tatlong laro upang umangat sa 30-13 record at huminga sa likod ng kanilang ikalimang sunod na biktima na Hiroshima, na ang tatlong sunod na panalo ay natapos at nahulog sa 31-12 overall. (Lito Oredo)