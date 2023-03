Kahit nakakapaso ang init: Christine Hallasgo sinikwat ginto sa women’s 10K run

Ilagan, Isabela – Itinala ni 2019 Southeast Asian Games gold medalist Christine Hallasgo ang kanyang personal best sa women’s 10km run Miyerkoles dito, habang gumawa din si Nani Sahirah Maryata ng Malaysia ng sariling record para sa kanyang bansa sa ginaganap na 2023 ICTSI Philippine Athletics Championships sa Ilagan Sports Complex.

Hindi ininda ng 30-anyos mula Malaybalay, Bukidnon na si Hallasgo na inirepresenta ang City of Ilagan ang mainit na panahon upang angkinin ang gintong medalya sa women’s 10k run sa personal best time nito na 36:38.54 minuto at sementuhan ang kanyang silya sa pambansang koponan na sasabak sa 32nd Cambodia SEA Games.

“Focus po ako at concentrate muna talaga na mabawi ang ginto sa SEA Games,” sabi ni Hallasgo na huling sumali sa Tokyo Marathon at katatapos lamang sa pagtatala ng kanyang best time sa nakalipas na ‘Araw ng Dabaw’ at huli sa SEA Games Trials Meeting sa Pasig sa itinala na 37:19.51 minuto.

Pumangalawa si Art Joy Terregosa ng Cebu City (40:09.20m) para sa pilak na medalya habang pangatlo si Ailene Tolentino ng Philippine Army (40:38.54m) para sa tanso.

Samantala’y itinala ni Maryata ng Malaysia ang kanyang personal best sa unang pagsali sa torneo sa labas ng kanyang bansa bilang bagong miyembro ng Malaysia athletics team sa pagwawagi sa women’s shot put sa inihagis nitong distansiya na 14.69 metro.

Inihayag mismo ng 20-anyos na si Maryata na ang naitala nitong layo ay bagong Malaysia national record pati na rin bilang bagong tournament record.

“I am so happy,” sabi ni Maryata, na kapapasok pa lamang sa Malaysia athletics team nitong buwan. “This is very memorable for me because I won my very first gold in my first international tournament and also broke our national record. It will be good for me as a preparation for the SEA Games,” sabi pa nito.

Pumangalawa naman si Jamela De Asis ng University of Santo Tomas (12.50 metro) at pangatlo ang discus throw gold medalist na si Aira Teodosio na nagkasya sa tansong medalya (12.3m). (Lito Oredo)