Julia may ‘hugot’ sa IG post?

May recent Instagram post si Julia Montes.

Kung may pinaghuhugugutan man siya sa kanyang post, siya na lang ang nakakaalam nito. Pero, sa IG caption niya, binigyang-diin ni Julia ang kahalagahan ng paniniwala sa sarili.

At isa raw ito sa mga bagay na pina-practice niya. At naalala pa niya ang namayapang Queen of Philippine Movies na si Susan Roces, dahil ‘yon ang palagi nitong sinasabi sa kanya.

Sabi nga ni Julia, “Believe in yourself.

“One of the affirmation I’m practicing… sabi nga lagi sa akin ni Tita Susan, ‘pat yourself’ acknowledge your efforts.”

Nag-agree naman ang ibang artista kay Julia tulad nina Shaina Magdayao na nag-comment ng, “Uy, uy, uy, good job tayo jan,” pati sina Maxene Magalona at Cherry Pie Picache.

Pero may ‘hugot’ nga kaya si Julia sa IG post na ‘yon?

Well…

META: Si Julia Montes na lang ang makakasagot kung may pinaghuhugutan ba siya sa kanyang Instagram post tunkol sa dapat ay paniniwala sa sarili.

Pia kinaaaliwan

Pagpapatuloy ‘to ng post ni Pia Wurtzbach na daily dose of Vitamin C niya ang fiancé na si Jeremy Jauncey. Kung nakikita raw kasi niya ito ay okey na siya at sinudan pa ng, “Kung may Vitamin D, mas happy.”

Naaaliw ang mga netizen kay Pia at halos lahat naman ay ipinagpalagay na ang Vitamin D na tinutukoy niya ay ‘dyug’, kaya ang ending, si Pia mismo ang natawa sa mga nababasang comment sa post niya.

Kaya nag-tweet si Pia ng, “Kayo talaga ha! Pinatawa niyo na naman ako tonight. Tamang dogshow lang. Tiwala lang. Dadating yan. Good night.”

Napapa-“Sana all” kasi ang karamihan na sana raw ay meron din silang pa-Vitamin D, huh!

Sinagot din ni Pia ang nag-comment na siguro raw ay reincarnation siya ng isang baklang napakabait sa past life.

Sey ng netizen, “’Yung binigay lahat for charity and family and ginantimpalaan sya ng universe ng magandang reincarnation nya kasi only a gay person would post something like this.”

Hirit ni Pia rito, “Kaya nga mars, alam niyo na ha? Magpakabait… Literal pala na bawi next life.”

‘Kaaliw talaga si Pia, huh!