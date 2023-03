Joshua sa TikTok na lang nakakapagsayaw

Grabe ang views ng mga TikTok video ng Kapamilya actor na si Joshua Garcia.

Biro nga ng Kapamilya comedian na si Eric Nicolas, na kasama nila nina Kathryn Bernardo, Daniel Padilla at Zanjoe Marudo sa kanilang ‘G! Kapamilya’ shows sa Spain, Milan at United Arab Emirates, mas marami pa raw sa populasyon ng Pilipinas ang TikTok views ni Joshua.

Naaliw si Joshua sa birong ‘yon ni Eric, pero sinabing ang pagsasayaw niya sa TikTok na lang ang chance ng kanyang mga fan na mapanood siya ng ganoon.

Hindi na raw kasi siya nakakapag-‘ASAP Natin ‘To!’ at walang chance na makapagsayaw siya roon dahil busy siya sa kaliwa’t kanang trabaho.

Pero siyempre, thankful daw si Joshua dahil marami ngang sumusubaybay sa kanyang TikTok dance videos.

“Unexpected ‘yon (dami ng views). Actually, doon nila (mga fan) nakikita ang sayaw side ko dahil hindi na rin ako nakakapagsayaw sa ‘ASAP’ masyado. At least sa TikTok, nakakapagsayaw pa rin,” sey ni Joshua at sinabing kaya nga sa ‘G! Kapamilya’ shows nila ay naisipan nilang gawin ang Top 5 TikTok dance videos niya.

Samantala, very proud si Joshua sa bagong series niya na ‘Unbreak My Heart’ na proyekto niya sa GMA-7 at ABS-CBN na kasama niya sina Gabbi Garcia, Richard Yap at Jodi Sta. Maria.

Masaya raw ang naging taping nila around Switzerland, pati sa Milan, Italy.

Bongga!

Aktres bilib sa karelasyon ng anak

Nakausap namin ang isang premyadong aktres na ang anak na babaeng artista rin ay karelasyon ngayon ng isang sikat na hunk actor.

Puring-puri si premyadong aktres kay hunk actor.

Bukod daw sa mabait, marespeto rin ang karelasyon ng anak.

Ok na nga raw si premyadong aktres sa relasyon ng anak niya at ni hunk actor.

Well, marami naman talaga ang nagsasabing sobrang bait talaga ni hunk actor at hindi nakakapagtakang na-in love rito ang anak ni premyadong aktres.

Suwerte rin si hunk actor dahil napakabait ng pamilya ng kanyang karelasyong aktres.

‘Yun na!