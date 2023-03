Josh Reyes uli sa Gilas U-16

HAHAWAKAN pa rin ng anak ng batikang coach na si Chot Reyes na si Josh Reyes ang under-16 Gilas team.

Mismo ang inyong lingkod ay nakasaksi sa unang tryout na ginanap sa Moro Lorenzo gym sa Quezon City.

Maraming mga potensiyal na manlalaro ang nakikita ko na pwede sa international competition.

Nakita ko ang galing ng pamumuno ni coach Josh Reyes para sa mga kabataan kasama sina Letran NCAA Juniors champion coach Allen Ricardo, former NCAA Juniors champion coach JB Sison at former PBA player Rob Labagala.

Nakita na ang sistema ni coach Josh Reyes noong nakaraang Gilas under-16, sa tingin ko ay patuloy na makikinabang ang mga batang Pinoy.

Sana ay makakuha tayo ng mga agresibong batang manlalaro at mga shooter sa darating na under-16 Gilas na liga.

Ang mga dumalo sa tryout na nakikita kong pwede o malaki ang chance ay ang anak ni coach Louie Alas na si Kieefer Alas, Khen Atienza, Jack Jomalesa, Basti Castro, Loy Jugo, Jaoquin Loduvice, Kyn Vicente, Bryan Hachuela, Daryl Valdeavilla, TJ Delos Santos, Daniel Stamaria, Champ Arejola, Henry Madrangca, Travis Pascual, Emer Vales, Lorenzo Tabunar, Randel Balayan, Gab Tacneng, Jemel Julio, Irus Chua at marami pang iba kaya good luck a mabubuo na bagong team U-16 Gilas.

***

Patuloy pa rin ang AMA Online PBA D-League school-base na koponan sa tryout para sa darating na season 2023.

Isa ang AMA na sigurado na kasali, gaganapin ang tryout tuwing Lunes hangang Biyernes alas-12 ng tanghali sa AMA University sa Project 8, Quezon City.

Maglalaro na ang San Beda 3×3 sa darating na Sabado at Linggo sa STACAA sa panguguna nina Joseph Mathew Ples, Andre Herrera, Dustin Bathan at Sean Garcia bilang San Beda-Rizal at kung sila ay papalarin ito ay tutuloy sa Palarong Pambansa.