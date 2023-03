Joey Generoso, Jinky Vidal hindi pasaway

Ang social media post ni Ms. Anna Puno ng Starmedia Entertainment, Inc. na, ‘Thank you so much @joeyg.music and @jinkyvidal for a very successful and enjoyable “No Stress” US and Canada tour. I’m truly grateful for such great performances and sharing your love songs with our fellow kababayans that made them reminisce. Until our next! #reminiscin2 #starmediaconcert @starmediaentertainment.”

Puring-puri nga ni Anna sina Joey Generoso at Jinky Vidal dahil hindi pasaway ang dalawa na nakasama niya sa ‘Reminisciń 2.0’ USA & Canada Concert Tour.

Last year, nagkaroon din sila ng concert tour at noon pa ay sobrang puri na si Anna sa dalawa.

Sa chat nga namin ni Anna ay sinabing wala siyang maipipintas kina Joey at Jinky.

“Walang ka-stress-stress silang kasama. Ang babait nila. Bale naka-5 shows kami, lima sa Canada at isa sa San Diego (California). Ang saya lang,” sey ni Anna.

Sa tsikahan din namin ni Anna ay ikinuwento niya na pauwi na mula sa Toronto sina Joey at Jinky.

For sure raw, gagawan niya uli ng concert tour ang dalawa.

Si Anna ay kilalang show promoter sa Amerika at Canada at nagpoprodyus din siya ng mga concert sa Pilipinas.

Kilala rin siyang malapit sa mga singer at stars. (Jun Lalin)