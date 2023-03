Gov’t exec atat maging senador, laging bitbit mga vlogger

Sino raw itong government official ang palaging naghahakot ng mga vlogger kapag nagpapatawag ng press confe­rence?

Tsika ng kaututang-dila ni Mang Teban, hindi lang daw mga traditional media ang welcome sa tanggapan ng opisyal kundi pati na ang mga maiingay na vlogger.

In fairness, may ilang vlogger na marami namang follower pero may iba namang mistulang pinabili lang ng suka sa tindahan subalit nagre-report na, as in mema o may masabi lang sa camera.

Ang classic nito, kapag dumadayo sa ibang tanggapan ng gobyerno itong opisyal, bitbit din niya ang mga makukulit na vlogger.

Bad trip daw tuloy ang mga traditional media sa isang respetadong ahensiya ng gobyerno dahil mistulang binaboy ito ng mga vlogger at ng kinokober nilang government official.

Tsika tuloy ng ilang Marites na bayaran ang mga vlogger, eh paano ba naman kasi ay puro pabida sa opisyal ang kuwento at walang banat o negatibong balita.

Mukhang napaaga rin ang pangangampanya ng government official sa 2025 senatorial elections dahil 2023 pa lamang ay mayroon na siyang mga embedded na vlogger.

Malaki kasi ang hahabulin ng opisyal para makapasok sa Magic 12 kaya naman parang gutom na gutom ito sa exposure.

Clue. Mahuhulaan n’yo ang pangalan ni secretary dahil swak ito sa Semana Santa.