Goldsmith liyamado sa Condition Race

TIYAK na liyamado sa laban si Goldsmith pagsalang nito sa Condition Race (20) na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Ito’y dahil pinapatok ng mga karera tipster sa programa si Goldsmith na rerendahan ni jockey JT Pabilic.

May distansiyang 1,200 metro, makakalaban ni Goldsmith sina Serafina, Hookbung Dagat, Tool Of Choice, Golden Sunrise at Biglang Buhos.

Nakalaan ang added prize na P10,000 para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Ayon sa mga karerista sa social media, posibleng maging mahigpit na karibal ni Goldsmith sina Golden Sunrise at Biglang Buhos.

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes. (Elech Dawa)