Dahil ipinareha na si Aljon kay Jayda: Karina gustong maging kontrabida

Hindi agad naging close si Karina Bautista sa mga nakasama niya sa teleseryeng ‘Viral Scandal’ dahil feeling niya ay nahusgahan na agad siya ng mga ito dahil sa mga ‘eksena’ niya na napanood nang nasa loob pa siya ng ‘Pinoy Big Brother’.

“Kasi natatakot ako. I’m from a reality show where lahat ng ginawa ko, nahusgahan at napanood ng tao. So, ‘pag lumalapit ako sa ibang tao, feeling ko may pre-judgment na sila about me. So, nando’n ‘yung fear ko na baka may gano’n na silang iniisip,” pag-amin ni Karina sa latest episode ng ‘Star Magic Celebrity Conversations’.

Eventually nawala ‘yung ‘wall’ niya at naging malapit sa mga kasamahan sa teleserye dahil sa sinabi raw sa kanya ni Dimples Romana na, “Kare, your walls are too high. Don’t worry, hindi ka namin sasaktan dito.”

Matatandaang isa si Karina sa na-bash ng bongga sa ‘Pinoy Big Brother Otso’ dahil sa pagiging malapit niya sa kapwa housemate na si Aljon Mendoza habang may boyfriend siya sa outside world.

Sa bandang huli, inamin ni Karina na na-fall siya kay Aljon at naging magka-love team nga sila.

Sa ngayon ay wala na ang love team nila ni Aljon at napareha na ito kay Jayda Avanzado habang siya naman ay napanood bilang young Maja Salvador sa hit teleseryeng ‘The Iron Heart’ kung saan nakapareha niya si Kyle Echarri na gumanap naman na young Richard Gutierrez.

Kuwento pa ni Karina gusto niya maging kontrabida at baliin ang mga nakasanayan ng tao sa mga kontrabida.

“Gusto kong maging kontrabida for once kasi I want to break the stereotype na ang kontrabida kailangang nakataas ang kilay, kailangang mukhang matapang, maldita. Pero in real life we all know everyone can be kontrabida, hindi ba? ‘Yung mga mukhang mababait, hindi n’yo alam,” sey ni Karina.

Go for your dreams, Karina! (Byx Almacen)