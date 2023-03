Cebu Chess aarangkada

MASISILAYAN muli si veteran woodpusher International Master Rico Mascarinas sa magaganap na 2nd Hector Ginete Chess Championships sa Cebu City sa Abril 1.

Kakasahan si 1992 Manila Chess Olympiad Philippine team member Mascarinas ng mga tigasing chesser tulad nina IM Joel Pimentel at Kim Steven Yap at NM Merben Roque.

Ipatutupad ang five rounds Swiss System, ang nasabing rapid event ay may 15 minutes plus 5 seconds increment.

Ang ibang kalahok ay sina Richard Natividad, Allan Pason, Rommel Ganzon, Ronald Ganzon, Christopher Tubalado at Jonathan Villegas, Jr. (Elech Dawa)