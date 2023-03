Cassy mamimigay ng Black Pink tickets

To date, umaabot na sa halos 300k ang views ng tweet ni Cassy Legaspi kaugnay sa Black Pink na magkakaroon ng concert dito sa Pilipinas at gagawin sa Philippine Arena, sa Bulacan.

Ang dahilan, ibinalita ni Cassy sa kanyang post na mamimigay siya ng libreng tickets sa mga netizen.

Malinaw na nakasaad sa tweet ng Kapuso star na nais lang niyang maibahagi ang pagmamahal sa mga netizen lalo na sa kanyang mga fan na sumusuporta sa kanyang karera, at ang pagiging faney niya sa world-renowned all female K-Pop group.

Sabi ni Cassy sa kabuuang tweet, “BLACKPINK BORNPINK IN MANILA/BULACAN GIVEAWAY! (a thread). Wanted to share my love for BLACKPINK by giving away some tickets to BLACKPINK’S concert.”

Pero bago pa man husgahan na ito ay sponsored ng anumang produkto o ng sinumang tao, agad na ipinagdiinan ng dalaga nina Zoren Legaspi at Carmina Villarroel na walang nagpondo ng ipamimigay niya dahil galing ito sa sarili niyang bulsa.

“PS. This is not sponsored. Purchased these tickets with my own money,” sey ni Cassy.

Base sa tweet niyang mechanics kung paano sumali, i-tag ang pangalan niya at ang hashtag na #BORNPINKINMANILA_BULACAN at isama ang lyrics ng paborito nilang kanta mula sa album ng grupo at isulat ang dahilan.

Detalyado ang tatlong magkakaibang row at seat tickets na mapapanulanan sa post ni Cassy.

May VIP ticket na P19,750 ang presyo. May Upper Box C na P5,650 ang halaga at sa Lower Box regular naman ay P11,550 ang presyo.

Umaabot sa P36,950 lahat ng ginastos ni Cassy sa mga biniling tickets para ipamigay.

Dahil dito pinutakti ng mga netizen ang tweet ni Cassy at agad na nagpadala ng kanilang entry. Umaabot na sa halos 300k ang views ng post. At ngayong araw March 23 ia-announce ng millennial star ang mga winner.

Pokwang naiyak sa FA

Hanggang sa ere ay nakakakuha ng simpatiya si Pokwang kung saan isang flight attendant ng isang airline ang nagpaluha sa kanya habang lulan sila ng eroplano.

Ikinuwento ni Pokwang sa kanyang tweet ang isang heartwarming scene sa kanilang dalawa ng flight attendant na lumapit sa kanya at nagbigay ng message of encouragement at morale booster.

Salaysay ng komedyana, “Ma share ko lang, this madam FA from @flyPAL nilapitan ako sa aking upuan habang nasa kalagitnaan ng flight to SanFran niyakap ako at sinabing, laban lang mahal ka namin at naniniwala kami sa katatagan mo bilang ina, nanay din ako kaya ramdam kita, hay naiyak ako e. Thank U po.”

Mula nang ibulgar ni Pokwang ang pambabalewala sa kanya ng dating partner at ama ng kanyang anak na si Malia, na si Lee O’Brian, humakot na nang simpatiya si Pokwang sa mga netizen.

Tumugon ang @FlyPAL sa tweet at sinabing, “We care for you.”

Pinuri ng marami ang naging gesture ng FA pero ‘creepy’ ang tingin ni @richardnicdao at sinabing “While nakakatouch si ante FA, creepy naman biglang nangyayakap hehehe.”

Dolly nagsimula na sa Hollywood movie

Kasado na ang unang full length Hollywood project ng Pinoy pride na si Dolly de Leon na ‘Grand Death Lotto’.

Trending nga sa Twitter si Dolly sa bonggang balitang ito dahil isang support role ang gagawin niya sa movie na ididirehe ni Paul Feig’s.

Bigatin ang mga Hollywood star na makakasama ni Dolly sa shoot, na pagbibidahan ng Asian blood actors na sina Simu Liu, Awkwafina at American na si John Cena.

Si Awkwafina ang isa sa lead support ng blockbuster movie na ‘Crazy Rich Asians’ at lead star sa fantasy film na ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

Gaya ni Awkwafina, lead star rin si Simu Liu sa ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’.

Si John Cena naman ay unang nakilala sa ‘The Marine’ at tumatatak sa fantasy movie na ‘The Suicide Squad’.

Nagsimula nang gumulong ang shooting ng pelikula this month.

Matatandaang nag-tweet pa si Dolly ng video habang pumapasok siya sa malaking compound ng isang film studios.