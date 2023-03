Cagayan tinamaan ng magnitude 5.7

Isang magnitude 5.6 na lindol ang yumanig sa lalawigan ng Cagayan kahapon nang umaga, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Sinabi ng ahensya na tectonic ang pinagmulan ng lindol o mula sa paggalaw ng active fault sa lugar. Naram­daman ang pagyanig ganap na alas-7:31 nang umaga mula sa lalim na 15 kilometro sa bayan ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan.

Nasa Intensity V ang lakas na naram­daman sa Calayan, Cagayan habang Intensity II naman sa bayan ng Flora at Santa Marcela sa Apayao.

Nakapagtala rin ng mga instrumental intensity o paggalaw sa intensity meter ng Phivolcs kung saan intensity III ang naramdaman sa Pasuquin, Ilocos Norte; Intensity II sa Laoag, Ilocos Norte at Narvacan, Ilocos Sur habang Intensity I sa Peñablanca at Gonzaga, Cagayan; Batac, Ilocos Norte; at Sinait, Ilocos Sur

Nagbabala ang Phivolcs na makakaranas ng mga aftershocks sa paligid nig ng lugar pero wala namang inaasahang pinsala mula sa pagyanig. (Tina Mendoza)