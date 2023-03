Bumisita kahit sa recording: Donny parang boyfriend na ni Belle

Nagre-record ngayon si Belle Mariano ng kanyang second album, dalawang taon pagkatapos ng kanyang unang hit album na ‘Daylight’.

Ibinahagi sa Instagram ng StarPop head na si Rox Santos ang ilang BTS photos ng recording session ni Belle kung saan makikita rin si Donny Pangilinan.

May caption ang post ni Rox na, ”Recording session of @belle_mariano‘s done!!! It was such a great and productive day for the whole #StarPop team! Ready na ba??”

Ang pagbisita naman ni Donny ay nagpakilig sa mga DonBelle fan kaya trending agad ang ‘DONNY BINISITA SI BELLE’ at #MayBisitaSiBelle.

Isa pang ikinatuwa ng mga DonBelle fan ay ang pagiging consistent ni Donny sa pagdalaw sa recording session ni Belle na ginawa rin niya noon sa ‘Daylight’.

“I love how consistent he (Donny) is from her (Belle) first album until her second album, he was there giving her a moral support. Aaaaa I‘m not crying you are?” tweet ni @donnynibelle.

Maliban sa album ni Belle, inaabangan na rin ng mga fan ang isa pang pelikula ng DonBelle at ang unang teleserye ng dalawa na ‘Can‘t Buy Me Love’.

Parang boyfriend lang si Donny kung bisitahin si Belle. Sana nga maging sila na!

Vanessa bina-bash dahil kay Direk Paul

Sa katapusan ng Marso ay darating sa Pllipinas sa unang pagkakataon ang Hollywood Filipina-American actress na si Vanessa Hudgens para gumawa ng travel documentary na iha-handle ni Paul Soriano.

Hindi nagustuhan ng ilang netizen ang pagpayag ni Vanessa na makatrabaho si Direk Paul dahil sa political color nito kaya samo’t-saring bash ang natatanggap niya ngayon.

“So, no, no, no, to a Paul Soriano film – a propaganda! Gagamitin si Vanessa Hudgens sa maling paraan. So sad about this,” tweet ni @noysmaykr at may oras pa raw ang Hollywood actress para magbago ng isip ayon naman kay @dcolourofshade

Meron din namang nagtanggol kay Vanessa.

“FILIPINOS CANCELLING VANESSA HUDGENS COS SHE CHOOSES TO WORK WITH MARCOS APOLOGIST, DIRECTOR PAUL SORIANO? LIKE WTF? AS IF SHE KNEW THE BACKGROUND OF PAUL? LMAOOOO. TALK TO HER AGENT/PR YOU BITCHES!! AND LEAVE VANESSA ALONE, YOU $$HOLES!! TYPICAL CRAB MENTALITY TALAGA!!,” tweet ni @_hoeri7on

Excited naman ang @travelokaPH na makita si Vanessa dito sa Pilipinas “This is such exciting news!!! Hoping to bump into her when she’s shooting the documentary” .

Sikat si Vanessa sa buong mundo at malaking tulong para sa ating turismo ang pag-promote niya sa ating bansa kaya sana tigilan na ang pampa-bash sa kanya, ‘noh?!