BSP tinaas interes sa pautang

Muling tinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang interes sa mga pautang nito ng 0.25% sa 6.25%.

Sabi ni BSP Governor Felipe Medalla, kinailangan nilang magtaas ng interes upang labanan ang inflation.

“The Monetary Board’s decision was based on the sum of new information and its assessment of the effects of past policy actions which warranted a continua­tion of monetary tightening to anchor inflation expectations,” paliwanag ni Medalla.

Bahagya mang humina ang inflation sa 8.6% nung Pebrero mula sa 8.7% nung Enero, tumaas naman ang tinatawag na core inflation, o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin kung hindi isasama ang pagkain at kuryente at mga panggatong.

Ayon kay Medalla, pataas pa rin ang nakikinitang takbo ng inflation ng BSP at lampas pa rin ito sa target ngayong taon. (Eileen Mencias)