BIFF iginanti pagtsugi sa lider; 1 sundalo dedo, 2 pa sugatan

Nasawi ang isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines (AFP) habang sugatan ang dalawang iba pa, kabilang ang isang sibilyan, nang tambangan at ratratin sila ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) sa Mamasapano, Maguindanao del Sur noong Miyerkoles.

Kinilala ang nasawi na si Private First Class (PFC) Jorey Abibas habang suga­tan sina PFC Jonathan Nacion, kapwa kasapi ng 23rd Mechanized Company ng 6th Infantry Battalion ng Philippine Army at sibilyan na si Asidza Bayao na tinamaan ng ligaw ng bala.

Ayon kay 601st Brigade Commander Brigadier General Oriel Pangcog, nagpapatrolya sa lugar ang mga biktima nang dumaan ang mini van ng mga teroristang pinamumunuan ng isang Kumander Tong Aban Amang at niratrat ang mga ito gamit ang M16 rifle sa Barangay Libutan bandang alas-nuwebe nang umaga

Gumanti ng putok ang mga sundalo pero humarurot na ang mga bandido.

Binawian ng buhay si Abibas habang dinadala sa ospital sanhi ng mga tama ng bala sa katawan.

Naniniwala si Maguindanao Police Provincial Director Colonel Roel Sermese na paghihiganti ang motibo ng mga terorista dahil sa pagkamatay ni Kumander Boy Jacket na tiyo ni Kumander Tong Aban Amang sa engkuwentro ng grupo nito sa tropa ng pamahalaan sa isang terminal sa Tacurong City noong Peb­rero 18.