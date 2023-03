Bagong kasal sa Camarines Norte kolong-kolong ang service

Hindi man magarbo ang sasakyan, punong-puno pa rin ng pagmamahalan.

Pinatunayan ‘yan ng newly-wed couple sa Camarines Norte na kamakailan lang ay nag-viral matapos makuhanan ng litrato na nakasakay sa isang kolong-kolong bilang kanilang service papunta sa kasal.

Sila ay sina Robert Austria Fernandez, 32-anyos na isang gulay vendor at si Precy Castillo, 30-anyos na isa namang Overseas Filipino Worker (OFW). Nagkakilala umano sila noon sa social media platform na Facebook at makalipas ang isang taon ay napagdesisyunan na nilang mag-isang dibdib.

Sa halip na mamahaling sasakyan ang gamitin nilang service, ay naisipan umano nila na hiramin na lamang ang kolong-kolong ng kanyang tiyuhin para na rin mas simple at tipid.

Dahil dito, maraming madlang pipol ang humanga sa kwento ng bagong kasal.

Tulad na lamang ni Marilyn Sena, ani, “Simple but joyful being one and together now. It’s a blessings blessed your togetherness.”

Sey pa ni ]Josie Licaros, “Best Wishes sa inyong dalawa.ok lang ang simpleng sinakyan basta hindi maghihiwalay pagdating ng araw.Congratulations toboth of you.”

“Congratulations, it doesn’t matter kung ano ang bridal car, importante ang bendisyon ng Diyos..best wishes sa inyo,” hirit ni Sarah Agner. (Moises Caleon)