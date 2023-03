Babaeng multo, nakita sa Intramuros ghost ride ko

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo minsan akong nag-Ghost Ride sa Intramuros ng pasado alas-dose ng hatinggabi at talaga namang creepy ang lugar dahil sa madilim nitong kasaysayan.

Hindi naman maikakaila na maraming mga sundalo ang nagbuwis ng buhay sa Intramuros mula pa noong panahon ng mga Espanyol, Amerikano at panahon ng Hapon.

Isa sa mga nakatutok sa Gabi Ng Misteryo sa DZRH, sa Misteryo ng Abante at vlog natin sa ReyTSibayan Adventures sa YouTube ang nagsabi na may nakita sa video ko sa isang lugar sa Intramuros.

Misteryo: “Ano yung sinasabi mong nakita mo sa vlog ko sa Intramuros?”

Crisanta: “Dun sa pagliko mo at tumigil ka sa isang plaza ba yun? May nakita akong babaeng nakaputi na lumalapit sa iyo.”

Misteryo: “Tignan ko muna ang mapa ng Intramuros. Ito ba yung plaza along General Luna St. I think ito yung Plaza de Santa Isabel.”

Crisanta: “Yan nga yun dyan ko siya nakita actually madilim sa part na nakita ko siya pero kitang-kita ng mga mata ko.”

Misteryo: “Anong hitsura niya? Nakakatakot ba?”

Crisanta: “Not really scary pero nakakatakot siguro kung makita ng iba. She’s wearing white dress pero hindi matingkad na white kasi parang madumi then wet yung hair niya na nakalugay at dahan-dahan na paika-ika ang paglalakad papalapit sayo”

Misteryo: “Sabi ko na nga ba meron dun saka mabigat ang feeling kaya nag-decide ako na umalis na.”

Crisanta: “Eksakto yung pag-alis mo kasi nakalapit na siya sayo. Nasurprise nga ako bigla ka nag-decide umalis.”

Misteryo: “Yung nakita mong babaeng ghost Pilipina ba siya?”

Crisanta: “Hindi siya Pinay I think American siya kasi parang iba ang features and vibes niya. Parang she’s asking for help. Nung gabi na yun napanaginipan ko siya.”

Misteryo: “Hala so nanaginip ka pa pala? Sure kang may connection sa Intramuros yung dream mo? Hindi naman ba nightmare yun?”

Crisanta: “Hindi naman siya nightmare in fact ipinakita sa akin yung nangyari parang re-enactment. Yung lumalapit sayo ay American gf ng Japanese na merong asawang Haponesa. Sa intindi ko pinatay ng haponesa yung magkalaguyo nang mahuli niyang nagtatalik. May sinabi pa nga siya na ‘For every dreams made in July’ not sure kung ano meaning nun” bahala na siguro kung sino mag-interpret nun.”

Ang ganitong ghost stories sa Intramuros ay patunay na sadyang mayaman sa kasaysayan ang lugar kung kaya’y Ito rin ang pinapangalagaan ng nangangasiwa dito para manatiling buhay ang history ng Intramuros.

