Yeng Guiao 5 taon ekstensiyon sa Rain or Shine Elasto Painters

HINDI lilipat si Joseller “Yeng” Guiao at nakatakda itong bumuo ng title contender na koponan sa pagpirma ng limang taong ekstensiyon sa Rain or Shine Elasto Painters.

Ipinangako ni Guiao na muling maipatikim ang kampeonato sa Rain or Shine squad matapos itong pumayag sa limang taong kontrata.

Nakipagpulong si Guiao sa pamunuan ng Rain or Shine Miyerkoles kung saan na-finalize ang deal na magbibitbit sa beteranong mentor sa Elasto Painters hanggang 2028.

Una nang naiulat na posibleng lumipat si Guiao sa isang bagitong koponan bago pinabulaan ng pagpirma nito. Wala nang karagdagang detalye na ibinigay nang mag-anunsiyo ang team sa social media.

Dumating ang kasunduan sa kabila ng pagwakas ng Rain or Shine sa ika-47 season ng PBA sa maagang pagtalsik sa quarterfinals ng Governors Cup kasunod ng 2-9 record.

Bumalik si Guiao sa koponan na kanyang ginabayan sa dalawang kampeonato bago ang Commissioner’s Cup matapos hindi masiyahan sa NLEX mula 2016 hanggang 2022 Philippine Cup.

Sa kanyang unang pagbabalik, dinala ni Guiao ang Elasto Painters sa quarterfinals ng midseason tournament matapos tanggalin ang Road Warriors sa playoff para sa no. 8 spot.

May plano ang Rain or Shine at si Guiao na i-upgrade ang youthful roster sa pamamagitan ng draft na gaganapin sa Setyembre.

Ang Elasto Painters ay may dalawang first round pick sa darating na draft. (Lito Oredo)