Vic, Maine sitcom goodbye na

Sad ang mga tagahanga sa pagtatapos ng ‘Daddy’s Gurl’ nina Vic Sotto, Maine Mendoza, Wally Bayola, at marami pang iba.

Siyempre, marami ang nalungkot, dahil nakasanayan na nga raw nilang panoorin ang sitcom na ito nina Bosing, Menggay, tulad ni Kristine Hermosa, dyowa ni Oyo Sotto, na ngayon pa lang ay miss na agad ang mga artista sa sitcom.

“Will definitely miss watching ‘Daddy’s Gurl’… Ang dami niyong napasaya at napatawang mga tao… at isa na ako doon,” sabi ni Kristine.

Ang mga fan ni Maine Mendoza ay nakaramdam din ng lungkot, dahil nasanay na nga silang panoorin ang idol nila sa sitcom na ‘yon.

Sa video ng last taping nila ay makikitang pabirong naglulungkot-lungkutan ang mga mukha nila, pero may eksena rin na nagpapalakpakan din ang mga artista.

Well…

Rabiya nakipag-‘bardagulan’ sa lalaki

Nangamba ang mga faney kay Rabiya Mateo, dahil sa pagsabak niya sa Jiu jitsu. Matindi kasi ang physical contact sa Jiu jitsu, na parang may pagka-wrestling na rin ang dating, dahil bukod sa pareho kayong nasa sahig, halos magkapatong din kayo, at kung saan-saan napupunta ang mga kamay, mukha, at ibang bahagi ng katawan n’yo.

Eh, sa video na pinakita ni Rabiya, lalaki ang ka-‘bardagulan’ o ka-sparring niya, kaya nangamba ang mga fan, na may mga eksena kasi na dinaganan siya, at ang harap ng lalaki ay napupunta sa mukha ni Rabiya.

“Don’t worry no one was badly harmed in making this video. We were supervised by trained coaches. This exercise is good in building strength and power.

“PS, ready na po kami sa Physical 100 PH edition!” sabi ni Rabiya.

Pero reaksiyon nga ng mga faney, “Ano ba ‘yan, hindi ba puwedeng babae sa babae ang ganiyan?” at

“Ang suwerte naman ni kuya kay Rabiya.”

Pero may mga pabor rin naman na lalaki ang ka-sparring, dahil wala naman daw malisya.

“Mas maganda kung lalaki ang ka-practice in case may gumawa sa kanya na ganiyan. Magamit niya ang skill niya.”

“Advantage na lalaki ang ka-sparring para may idea ang babae paano siya mananalo sa mas malakas sa kanya. Sa reyalidad ‘yun ang unang tumatalo sa atin, ang takot, kasi mas malakas siya sa atin. So, maganda na ma-practice na ganiyan.”

Anyway, super busy nga si Rabiya ngayon dahil sa ‘TiktoClock’ na puno ng good vibes at blessings.

Super enjoy nga si Rabiya na kasama ang mga Tiktropa niyang sina Kuya Kim Atienza, Pokwang, Faith Da Silva, Jason Gainza.

Patok din ang araw-araw nilang pamimigay ng papremyo sa studio audience at home viewers!

Nag-enjoy ka na, nanalo ka pa! Kaya naman tutok lang sa ‘TiktoClock’, Lunes hanggang Biyernes, 11:15 am sa GMA-7.