Turkish timbog sa 3 kilong cocaine

Kalaboso ang isang Turkish matapos itong makumpiskahan ng tatlong kilo ng cocaine na nagkakahalaga ng P28 milyon sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) nitong Martes.

Sa ulat, nabisto ang higit tatlong kilo ng ilegal na droga sa bagahe ng suspek na puno ng mga sabon.

Bukod sa nasamsam na cocaine, nasabat din ang nasa 1,500 ml ng liquid cocaine mula sa mga gamit ng suspek.

Ayon sa Bureau of Customs (BOC), dumating ang suspek mula sa Dubai sakay ng Emirates Airlines na may flight number na EK 332 mula sa Brazil.

Mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization And Tariff Act.

Iniimbestigahan na rin ang posibilidad na may grupo ito na babagsakan ng nakumpiskang ilegal na droga. (Betchai Julian)