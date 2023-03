Tumutulong sa kapwa…Anne amazing woman!

Posibleng 1.1 million pesos ang naibigay o nai-donate ni Anne Curtis sa UNICEF para sa mga abused children upang magkaroon ang mga ito ng access sa libreng medical, legal and psychological services sa pamamagitan ng Barangay TeleCPUS o Child Protection Units.

Sa tweet ng nasabing international foundation na meron dito sa Pilipinas, pinasalamatan nila si Anne at lahat ng mga nag-donate sa paglahok ng aktres sa nakaraang Tokyo Marathon.

Layunin na makalikom ng pondo para sa nasabing project ang pagsali ni Anne sa international marathon na ‘yon.

Sa laman pa ng tweet, sinabing nakalikom ang UNICEF Philippines ng 2.2 million pesos mula sa mga donasyon.

Bagamat, walang breakdown na ginawa ang nasabing foundation maaring ang kalahati ng naipon nila ay galing mismo kay Anne, o ang 1.1 million pesos.

Matatandaan na sa kanyang panawagan bago pa sumalang sa race si Anne, sinabi niya sa Instagram post na anuman ang total amount na maiipong donasyon ay tatapatan niya.

Ito mismo ang pangako ni Anne noong March 4 nang mag-post siya ng kanyang uniform sa nasabing marathon.

Anyway, napahanga si Karylle kay Anne at sa kanyang tweet ay sinabing, “What an amazing woman.”

Nadine ibinalandra ang pagmamahal sa dyowa

Wapakels na si Nadine Lustre sa anumang sasabihin ng mga tao sa kanya basta’t malaya na niyang ibalandra ng todo ang dyowang si Christopher Barou.

Kung dati matipid si Nadine na ibahagi ang mga ganap nilang dalawa ng businessman, ngayon ibinabalandra na niya ito.

Gaya na lamang sa pinakabago niyang post sa IG kunsaan nakaupo ang aktres sa towel habang umiinom sa baon nitong vacuum flask bottle.

Masisilip ang isang lalaking nakahiga sa tabi niya na ang mukha ay natatakpan ng kanyang likuran.

Deskripsyon ni Nadine sa kanyang post, ‘charging’, na ang ibig sabihin ay nagri-relax ito.

Siyempre, humakot ito ng atensyon sa mga netizen at ikinakabit sa isyu ng diumano’y relasyon ngayon ng ex niyang si James Reid at kaibigang si Issa Pressman.

@bhengspry, “Ganun talaga pag walang tinatapakan at sinasaktang tao may peace of mind at masaya. Love you Nadz.”

@chelseadlsy, “Our unbothered queen we love it.”

Reaksyon naman ng iba, habang pinuputakti ng suklam sina James, Issa, at Yassi Pressman, masaya at panatag naman ang buhay ni Nadine.

Sa loob lang ng apat na oras ay nakalambat na ng more than 1,109 comments ang post na ito ni Nadine.

Vitamin D ni Pia binigyan ng malisya

Nalagyan ng malisya ang mensahe ni Pia Wurtzbach sa fiancé niyang si Jeremy Jauncey na topless sa larawan nito sa Instagram at lantad hindi lang ang ka-gwapuhan kundi maging ang ka-machuchan nito na malinamnam sa paningin ng mga netizen.

Tanging si Jeremy lamang at ang white island sa Seychelles, Africa ang bida sa post ni Pia.

Sa caption ipinangalandakan ni Pia ang kanyang panggigigil sa kasintahan at inihalintulad pa ito sa mga bitamina, gaya ng ‘C’ at ‘D’.

Aniya, “Another adventure with my love. My daily dose of Vitamin C… cos when I see you, oks na me. Kung may Vitamin D, mas happy @jeremyjauncey.”

Ang Vitamin D, ang naging sentro ng malisya ng mga netizen kay Pia.

Nakuha agad ni Pia ang tanong ni @mariaelesiab kung ano ang Vitamin D?

Natatawang tugon nito, “Vitamin D na nakukuha sa sun exposure kaya naman.”

Sey naman ni @vhethyslafea16, ang Vitamin D ay “Dilig” ang ibig sabihin.

“Dako” naman ang parehong interpretasyon nina @efnylies at @keithyy_perry.

Parang isang ‘bakla’ raw si Pia sa caption nito, kaya naman aliw na aliw sa kanya ang mga beki fan.

Ginawang santa ni @rayellegozum si Pia, “Saint Pia ang patron ng mga shukling,” komento niya.