Tulfo ‘huhubaran’ aberya sa SSS benepisyo

Pinaiimbestigahan ni Senador Raffy Tulfo ang napaulat na reklamo ng mga miyembro ng Social Security System (SSS) sa mabagal na pagproseso ng kanilang mga benepisyo, partikular ang kanilang retirement claims.

Sa inihaing Senate Resolution (SR) No. 544, iginiit ni Tulfo na ang pagkaantala sa pagproseso ng mga claim ay perwisyo sa mga retirado, lalo pa sa mga umaasa sa kanilang mga benepisyo para pangtustos sa pangaraw-araw na gastusin.

“It is the responsibility of the Senate to ensure that government agencies such as the SSS are efficient in providing services to the public, especially to its members who have contributed to the system,” ayon sa resolusyon.

Ang SSS ay inaasahang magbigay ng proteksyon sa mga Pilipino at tulungan silang maghanda para sa hinaharap sa pamamagitan ng mga kontribusyon at benepisyo.

Sabi ni Tulfo, dapat alamin ang mga dahilan ng pagkaantala sa pagproseso ng mga claim at ang mga hakbang na ginagawa ng SSS upang matugunan ang mga isyung ito. (Dindo Matining)