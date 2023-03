TikTok at ang mapanganib na pagpapakalat ng disimpormasyon

Isa sa pinakapopular na social media platform sa mundo ngayon ay ang Tiktok. Ito ay tinatag nina Zhang Yiming at ng kanyang kumpanya na ByteDance noong 2006. Ayon kay Brandon Doyle ng Wallaroo Media, tinatayang pumapalo ng isang bilyon ang buwan-buwang active users ng Tiktok ngayong taon habang halos 2.6 bilyong beses na itong nadownload sa tala ng Sensor Tower noong Disyembre 2020. Gayunpaman, kasabay ng pagtangkilik ng napakaraming netizens dito lalo na noong pandemic ay ang panganib bunsod ng pagtaas din ng pagpapakalat ng disimpormasyon at fake news.

Ang TikTok ay isang mobile application kung saan maaaring makanood ng maiikling videos. Ang mga gumamit din nito ay maaaring magtinda, mag advertise at bumili sa Tiktok shop. Sa algorithm ng mobile application na ito, madaling maabot ang sino mang users saan mang sulok ng mundo. Dahil sa patuloy na paglawak ng kanyang sakop, maaaring magdulot ng panganib ang kakayahan ng mga gumagamit na magbahagi ng anomang uri ng content, kahit hindi ito ay pawang walang katotohanan.

Isa sa mga pinakamalubhang uri ng disimpormasyon na kumalat sa mga trending videos ng TikTok ay ang mga fake news tungkol sa COVID-19. Marami ang nagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa pandemya, tulad ng pagkalat ng mga hindi proven na gamot o pangontra sa virus, maging ang mga conspiracy theories na nagpalala sa pagkabalisa ng karamihan. Isa rin ito sa platform na ginamit nang husto para magpakalat ang mga trolls, social media influencers, content creators at bloggers ng politikal na disimpormasyon, mga spliced videos na sumisira sa reputasyon ng mga espisipikong kandidato noong panahon ng halalan. Naging taktika ng magkakalabang pwersa sa politika na siraan ang kabilang partido upang maipanalo nila ang puwesto.

Mapanganib ang pagpapakalat ng mga ganitong uri ng disimpormasyon sapagkat dala nito kalituhan, pinsala at pagkakamali ng publiko sa pagdededisyon tungkol sa kanilang kalusugan at ng susuportahan sa eleksyon, na mahalagang demokratikong pagpili para sa kahihinatnan at kapakanan ng bansa.

Upang maiwasan ang maging biktima ng negatibong dulot ng mobile application, mahalaga ang pagbibigay ng tamang edukasyon at kamalayan tungkol sa panganib ng pagpapakalat ng disimpormasyon. Ugaliin na mag-fact check sapagkat hindi lahat ng nakikita, naririnig o ibinabahagi sa TikTok ay tama at totoo. Kailangan magkaroon ng kamalayan ang kalakhan tungkol sa mga lehitimong mapagkukunan ng impormasyon at ng mga organisasyon o institusyong lumalaban sa pagpapakalat ng fake news.

Sa pangkalahatan, ang TikTok ay isang popular na social media platform na maaaring magdulot ng positibong epekto sa ating buhay subalit kailangan anf pag-iingat at kamalayan sa paggamit nito upang maiwasan ang pagkalat ng disimpormasyon at fake news na maaaring magdulot ng panganib.(Carl Balasa)