Thirdy Galore pinalad sa Singapore

Isang na namang kwentong OFW ang ating tatalakayin ngayong araw na tiyak na kapupulutan nang aral at inspirasyon ng mga kabataan lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay.

Kaya naman atin nang kilalanin kung sino nga ba si Thirdy Galore at ano-ano nga ba ang mga hirap na kaniyang pinagdaanan sa ‘The land of the lion’ o bansang Singapore. Pinanganak sa Ormoc, Leyte, nag- aral at nagtapos sa Visayas State University ng kursong Bachelor of Science in hotel, restaurant and tourism management major in hospitality.

Alam niyo ba na kahit dito sa Pilipinas nakapagtapos ng pag-aaral si Thirdy ni minsan ay hindi siya nakaranas na makapagtrabaho dito dahil nag-aaral pa lamang siya ay sa Singapore na niya napili mag-OJT o on-the job training kaya naman pagka-graduate niya ay agad siyang lumipad pabalik ng Singapore para doon mag trabaho.

“Actually nag-try ako mag apply dyan sa ‘Pinas ng work sa mga fast food until ilang months na ang lumipas wala talagang reply. Kaya sabi ko sa sarili ko grabe parang ang hirap maghanap ng trabaho sa Pilipinas kaya naisip ko na it’s a sign that I have to go back to Singapore kasi ang hirap talaga sa Pilipinas kahit nakatapos ka na ng pag-aaral,” saad ni Thirdy.

‘Di naman nabigo sa kaniyang desisyon si Thirdy dahil pagtapak nito sa Singapore ay may dinatnan na agad itong trabaho at kung noong una ay sa mga food and beverage siya nalinya ngayon ay sa pinakasikat na airport sa buong mundo lang naman siya nag ta-trabaho. (Taray sanaol!)

Alam niyo ba na 13 years na si Thirdy sa Singapore (OMG! Gaano na kaya kayaman ang isang Thirdy Galore Beke nemen madam Charr! LOL!) dahil nga sa tagal ni Thirdy sa banyagang bansa marami na itong naipundar dito sa Pilipinas kaya naman proud ang kaniyang pamilya lalo na sa mga naging achievement nito abroad.

Pero gaya ng ibang OFW mahirap din ang pinagdaanan ni Thirdy. Unang-una ang malayo sa pamilya di naman lingid sa ating kaalaman na pagkabagot talaga ang number 1 na kalaban lalo na kapag ikaw ay nasa malayong lugar.

“Nakaka homesick siya, maiiyak ka talaga kasi malayo sa family tapos makikita mo lahat ng celebrations nila wala ka, sobrang painful talaga at minsan pa kailangan mo mag work even though you’re not feeling well walang magluluto para sayo, walang mag-aalaga sayo, ikaw lahat ang gagawa) “malungkot na pahayag ni Thirdy.

Kaya sa halip na magmukmok at magpakalungkot iniisip na lamang ni Thirdy kung ano nga ba ang purpose niya sa paglisan sa Pilipinas. Siyempre ito ay para maiahon sa kahirapan ang kaniyang pamilya kaya kahit mahirap tuloy lang ang laban.

Sa aming pang pag-uusap ni Thirdy, off-air naibahagi niya sakin na nung mga unang taon niya sa Singapore nahirapan talaga siya intindihin ang mga Chinese dahil nga iba ang accent ng mga Singaporeans minsan rin siyang nasabihan ng mga ito kung marunong ba talaga siyang mag-Ingles.

‘Di lang yan dahil nakaranas din nang diskriminasyon si Thirdy dahil sa kaniyang pagiging isang Pilipino ‘di naman nilalahat ni Thirdy pero may mga mangilan-ngilan na lokal na masyadong mababa ang tingin sa mga Pilipino umabot pa nga sa puntong parang naikumpara siya sa isang katulong.

“Ang ginawa ko nalang para talagang ‘di ako ma-stress at malungkot, is I look into the bright side rumampa ako at pinakita ko talaga sa buong mundo na hindi mababa ang mga Pilipino,”humahalakhak na pahayag ni Thirdy.

Nang akin naman usisain ang lovelife ni Thirdy chika niya number is busy please try again next time (Pak! Choosy ang madam natin LOL!) Para sa kaniya hindi muna niya ito priority bagkus ay mas gusto muna niyang tuparin lahat ng kaniyang pangarap sa buhay.

Bago naman mag tapos ang aming chikahan sinamantala ko na ang pagkakataon na tanungin si Thirdy kung ano pa nga ba ang mga pangarap niya sa kaniyang buhay at aniya.

“May listahan ako ng mga pangarap, may deadline ang aking pangarap kasi ang pagiging OFW hindi talaga siya pang forever at kung anong meron ako ngayon na opportunity I really have to maximize that kasi I’m not sure kung until when itong opportunity na ito, kasi I really want to retire at the age of 40 at gusto ko talaga makapiling ang family ko at siyempre business talaga.”

Mensahe naman ni Thirdy para sa mga kabataan:

“Find your purpose, find your why kasi bilang bata ang dami mong gusto diba, ako nung bata ako gusto ko maging reporter, gusto ko maging dentist pero growing up ‘di ko pala siya gusto na dala lang ako ng hype. Always open your mind to the opportunities around you sometimes it’s already there just cherish the moment embrace it,” masayang pagtatapos ng aming chikahan.