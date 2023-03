Sunshine wasak sa pagpanaw ng tatay

Yumao na ang tatay ni Sunshine Dizon na si Isagani Dizon.

Bukod sa ginawa niyang black ang kanyang profile picture sa Instagram, nag-post din si Sunshine ng larawan na kasama niya ang ama. Ang caption no’n ay, “I love you Papa. I never knew this kind of pain and longing. I will always be a Papa’s girl.” Wala pang ibang detalyeng inilagay ang aktres sa pagpanaw ng kanyang ama.

Kilala namin si Sunshine na talagang Papa’s girl at very close sa kanyang tatay. In fact, noong hindi pa pandemic, madalas na tuwing Kapaskuhan, kasama ang dalawang anak, ay sa Amerika siya nagki-Christmas para makapiling ang tatay na naka-base roon.

Kung pagbabasehan ang Instagram post ng aktres, tila huli niyang nakasama ang kanyang tatay noong Christmas 2021.

Kamakailan lang nang mag-open-up si Sunshine na dumadaan siya sa emotional issues. Kaya sana ay mas mapaglabanan ni Sunshine ngayon ang bagong sakit na nararamdaman.

Nagpahatid naman ng pakikiramay sa pamamagitan ng post na ‘yon ang ilan sa mga kaibigang artista ni Sunshine tulad nina Angelika dela Cruz, Carlo Gonzalez, Rich Asuncion, Jackie Lou Blanco, Teresa Loyzaga, at iba pa.

Nakikiramay ang Abante sa pagpanaw ng tatay ni Sunshine!

Buboy suwerte sa mga BFF

Kung ang pagbabasehan ay ang naging ending ng relasyon ni Buboy Villar sa ina ng dalawang anak niya na nauwi sa hiwalayan, hindi man siguro siya pinapalad pa sa love life department, pero sa friendship ay masuwerte siya dahil sa pagkakaroon ng dalawang best friends na sina Jelai Andres at Ruru Madrid.

Birthday ni Buboy nitong March 21 at sa Instagram greetings ni Jelai, kahit na alam mong idinadaan nito sa biro, ipinakita ni girl kung gaano kahalaga sa kanya ang BFF Buboy niya.

Si Ruru naman ay may pa-special post at shout out din para kay Buboy. Para sa hunk actor, si Buboy raw ang depinisyon ng taong humble. Aniya, “Bago matapos ang gabi na ito, nais kong batiin ng Maligayang Kaarawan ang isa sa pinakamatalik kong kaibigan @buboyvillar.

“Tol salamat sayo, kasi ikaw ang nagpapaalala sakin na maging mapagkumbaba sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang definition ng pagiging humble sa kabila ng tagumpay na narating mo. Ikaw pa din ang IDOL ko! Mahal kita tol, habang buhay yan.”