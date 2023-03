Smart-MVP summer taekwondo sisiklab

INAANYAYAHAN ang lahat ng mahilig sa taekwondo na magpalista na para sa 2023 Smart-MVP Sports Foundation summer program na sabay-sabay na isasagawa sa lahat ng affiliated clubs ng Philippine Taekwondo Association (PTA) sa buong bansa sa Marso 27 hanggang Hunyo 3.

Itinuturing na isa sa pinakasikat na martial arts combat sports sa bansa, ang pamamaraan ng taekwondo sa pagtuturo at pagdisiplina ay may malaking naibabahagi sa paghubog sa katauhan ng kabataan.

Epektibo ring ehersisyo ang sports para mapanatiling malusog ang pangangatawan at kaisipan.

Maaari nang magpapatala sa lahat ng PTA-sanctioned clubs, organisasyon, asosasyon at eskwelahan sa Metro Manila, gayundin sa lahat ng regional offices mula Region 1 hanggang 12, Cordillera Autonomous Region, Autonomous Region on Muslim Mindanao, CARAGA, Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa mga interesadong makilahok sa programa, makipag-ugnayan sa PTA sa 85220518 at 85220519 o ipadala ang aplikasyon sa e-mail na philtkd@gmail.com at philippinetaekwondo@gmail.com.

Ang programa ay bahagi ng pagpapatibay ng PTA sa grassroots sports batay sa kautusan ng World Taekwondo Association (WTA) at sa pagtataguyod ng Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Olympic Committee (POC) at Milo. (Abante Sports)