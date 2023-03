Senate panel sa Kuwait: Mag-sorry sa pinatay na OFW

Iginiit ng Senate committee on migrant workers at foreign relations sa gobyerno ng Kuwait na mag-sorry sa lahat ng mga kaso ng pag-abuso, maltrato at pagpatay sa overseas Filipino workers (OFWs) doon.

Ang panawagang ito ay bahagi ng Committee Report No. 56 na inilabas ng dalawang komite na nagrerekomenda rin ng pagpataw ng deployment ban sa mga newly-hired na household service workers (HSWs) sa Kuwait.

“I think it’s about time that the Kuwaiti government should really apologize because that means they are not doing anything to address this problem,” sabi ni Senador Raffy Tulfo sa 28 pahinang report.

Ayon kay Tulfo, chairman ng migrant workers committee, bagama’t nagpahayag ang pamahalaan ng Kuwait ng pakikiramay at katiyakan ng hustisya sa pamilya ni Jullibee Ranara, mas mainam na humingi ang naturang bansa ng paumanhin sa mga Pilipino at hindi lamang sa mga kamag-anak ni Ranara.

Nakasaad din sa report ng komite ang rekomendasyon sa Department of Migrant Workers na ipatupad ang deployment ban sa mga newly-hired HSW sa Kuwait sa lalong madaling panahon hangga’t hindi nagkakaron ng bagong protective measure para sa mga manggagawang Pinoy. (Dindo Matining)