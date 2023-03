Sa wakas, nakaganti rin! Angel Canino, De La Salle nilampaso National University

Teams W L La Salle 7 0 NU 5 2 UST 5 2 Adamson 4 2 FEU 3 3 Ateneo 2 5 UP 1 5 UE 0 7

Mga laro sa Sabado:

(PhilSports Arena/Pasig)

9:00am — Ateneo vs UE

12:00nn — UST vs Adamson

2:00pm — FEU vs UP

4:00pm — DLSU vs NU

NAPAKATAMIS na paghihiganti ang itinarak ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers laban sa defending champions National University (NU) Lady Bulldogs kasunod ng pangwawalis rito, 25-10, 25-15, 25-21 kahapon sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Hindi pinatikim ng Lady Bulldogs ang undefeated na Taft-based lady squad ng panalo kahit isang set sa 4-0 tapatan noong 84th season mula sa dalawang laro sa eliminasyon at ang series sa finals.

Sa panibagong edisyon, nananatiling walang talo ang matatayog at mahahabang manlalaro ng Lady Spikers para sa 7-0 kartada bago ang second round simula Sabado.

Muling maghaharap ang dalawa sa pinakatampok na laro sa alas-4 ng hapon, habang makakasama ng NU Lady Bulldogs sa 5-2 marka ang Adamson University (AdU) Lady Falcons at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses.

“Syempre ang saya talaga namin kasi ginawa naming motibasyon iyung last season,” pahayag ng beteranong playmaker na si Alba, na tumapos ng 20 excellent sets kasama ang tatlong puntos.

Dahil sa magandang plays ni Mars Alba ay nabiyayaan nito ng mga pasa sina super-rookie Angel Canino na nanguna sa puntusan sa 14 pointts mula sa 11 atake.

Umayuda sina Fifi Sharma ng 12 marka mula sa 10 atake at tig-isang ace at block, at beteranong si Jolina Dela Cruz na may 11 puntos.

May 12 marka para sa NU si reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen. (Gerard Arce)