Rondae Hollis-Jefferson binuhat Tropa sa semis

ITINALA ni import Rondae Jaquan Hollis-Jefferson ang unang triple double sa ikatlong yugto pa lamang para bitbitin sa semifinals ang TNT Tropang Giga sa pagdurog nito sa Phoenix Fuel Masters, 132-105, sa quarterfinals ng 2022 PBA Governors Cup sa Araneta Coliseum kahapon.

Tinipon ni Hollis-Jefferson ang kabuuang 14 puntos, 12 rebounds, 10 assists, 3 steals at 1 block na sinimulan nito sa ikatlong yugto upang ilayo ang Tropang Giga sa laban bago tuluyang isinampa sa semifinals ang TNT.

Tumulong si RR Pogoy sa 25 puntos, 11 rebounds, 7 assists, 4 steals at 1 block habang si Jason Castro ay may 20 puntos, 1 rebound, 4 assists at 2 steals.

Nag-ambag din ang tinanghal na Best Player of the Game na si si Glen Khobuntin ng career-high na 19 marka, kasama ang rebounds at 2 assists habang may 15 puntos, 7 rebounds, 2 assists at 2 steals si Calvin Otana.

Nagbigay din si Mikey Williams ng 14 puntos.

Tuuyan namang napatallik ang Fuel. Masters na nagawa lamang makasabay sa pagtatapos ng hati bago nalasap ang kabiguan.

Makakabalan ng top seed na TNT Tropang Giga ang magwawagi naman sa pagitan ng Meralco Bolts at Magnolia Hotshots, na naglalaban pa kagabi habang isinusulat ang istoryang ito. (Lito Oredo)