PNP tukoy kung nasaan si Teves

Nagpahaging ang Philippine National Police (PNP) na tukoy nito kung nasaan si Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves Jr., na tumatanggi pang bumalik sa bansa dahil sa pangamba sa kanyang seguridad.

Sa Laging Handa Public Briefing, sinabi ni PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo na alam nila ang eksaktong kinaroroonan ni Teves taliwas sa naunang deklaras­yon ng kongresista na nasa Amerika siya para sa kanyang stem cell treatment.

Gayunman, tumanggi ang opis­yal na tukuyin ang kinaroroonan nito at wala naman aniyang inila­labas na warrant of arrest ang korte laban dito.

“Well, I am not at liberty to reveal his present location as efforts are being made to convince him to go home and sagutin ang mga kaso,” ani Fajardo.

Dagdag nito, katuwang ng PNP ang ilang ahensya ng pamahalaan sa pagmo-monitor sa kilos ni Teves.

Isinasangkot si Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa. Itinanggi ito ng mambabatas at dahil dito ay hindi muna umano siya uuwi dahil may mga banta sa kanyang buhay

Hindi rin umano ito kumbinsido sa inilalatag na seguridad para sa kanya.

Buwelta ni Fajardo, bineberipika pa nila ang umano’y mga banta sa buhay ni Teves at pamilya nito.

Nakahanda rin aniya ang PNP na bigyan si Teves ng seguridad kahit tumatanggi ito.

Samantala, sinabi ni Fajardo na nakahanda rin ang PNP na sagutin ang akusasyon ng kampo ni Teves na pagtatanim ng ebidensya laban dito para lalong madiin sa mga kaso.

Dagdag ng opisyal, sa ilalim ng batas ay bawal magmay-ari ng matataas na kalibre ng baril at mga pampasabog ang sinuman kahit ito ay mambabatas pa.

(Catherine Reyes)