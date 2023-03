Pinoy film wagi sa US Festival

Tumanggap ng parangal ang Pinoy film na ‘When You Left Me On That Boulevard’ sa idinaos na Sundance Film Festival sa United States.

Obra ito ng Filipino-American filmmaker na si Kayla Abuda Galang na wagi ng Special Jury Award kung saan itinatampok rito ang pagdiriwang ng Thanksgiving sa San Diego.

“Hilarious, whimsical, and fantastical, Kayla Abuda Galang’s When You Left Me On That Boulevard offers a new take on a coming of age story centered around a community we rarely get to see on screen,” paglalarawan sa kanyang award.

“Much like a home video, the audience is invited for a chaotic but intimate look at what goes on behind the scenes of a seemingly typical family gathering. The performances stood out as authentic and rooted in genuine familial interrelationships,” dagdag pa rito.

Ayon kay Galang, ang pelikulang ito ay shinoot sa San Diego, California kung saan umano siya lumaki at nanirahan ng kanyang pamilya. (Moises Caleon)